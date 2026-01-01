5,000 دينار كويتي إلى أوقية موريتانية

حوّل KWD إلى MRU بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
ك1 KWD = 130.9 MRU

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KWD إلى MRU،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى MRU متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KWD إلى MRU اليوم

KWDMRU
1 KWD130.86 MRU
5 KWD654.30 MRU
10 KWD1,308.60 MRU
20 KWD2,617.20 MRU
50 KWD6,543.00 MRU
100 KWD13,086.00 MRU
250 KWD32,715.00 MRU
500 KWD65,430.00 MRU
1000 KWD130,860.00 MRU
2000 KWD261,720.00 MRU
5000 KWD654,300.00 MRU
10000 KWD1,308,600.00 MRU
MRUKWD
1 MRU0.008 KWD
5 MRU0.038 KWD
10 MRU0.076 KWD
20 MRU0.153 KWD
50 MRU0.382 KWD
100 MRU0.764 KWD
250 MRU1.910 KWD
500 MRU3.821 KWD
1000 MRU7.642 KWD
2000 MRU15.284 KWD
5000 MRU38.209 KWD
10000 MRU76.418 KWD

الأسئلة الشائعة