10 أوقية موريتانية إلى دينار كويتي

تحويل MRU إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

10 mru
0.077 kwd

1.00000 MRU = 0.00772 KWD

Mid-market exchange rate at 21:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Kuwaiti Dinar
1 MRU0.00772 KWD
5 MRU0.03861 KWD
10 MRU0.07722 KWD
20 MRU0.15445 KWD
50 MRU0.38611 KWD
100 MRU0.77223 KWD
250 MRU1.93056 KWD
500 MRU3.86113 KWD
1000 MRU7.72226 KWD
2000 MRU15.44452 KWD
5000 MRU38.61130 KWD
10000 MRU77.22260 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Mauritanian Ouguiya
1 KWD129.49600 MRU
5 KWD647.48000 MRU
10 KWD1294.96000 MRU
20 KWD2589.92000 MRU
50 KWD6474.80000 MRU
100 KWD12949.60000 MRU
250 KWD32374.00000 MRU
500 KWD64748.00000 MRU
1000 KWD129496.00000 MRU
2000 KWD258992.00000 MRU
5000 KWD647480.00000 MRU
10000 KWD1294960.00000 MRU