أوقية موريتانية إلى نيراس نيجيري

تحويل MRU إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
20189.10 ngn

1.00000 MRU = 20.18910 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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MRU إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436951.661780.9641518.369
1GBP1.153211.22935102.1921.657231.916521.1118621.1848
1USD0.938150.813438183.1271.348051.558970.9045517.2325
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875410.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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MRU إلى GBP

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MRU إلى RUB

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / النيرة النيجيرية
1 MRU20.18910 NGN
5 MRU100.94550 NGN
10 MRU201.89100 NGN
20 MRU403.78200 NGN
50 MRU1009.45500 NGN
100 MRU2018.91000 NGN
250 MRU5047.27500 NGN
500 MRU10094.55000 NGN
1000 MRU20189.10000 NGN
2000 MRU40378.20000 NGN
5000 MRU100945.50000 NGN
10000 MRU201891.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Mauritanian Ouguiya
1 NGN0.04953 MRU
5 NGN0.24766 MRU
10 NGN0.49532 MRU
20 NGN0.99064 MRU
50 NGN2.47659 MRU
100 NGN4.95318 MRU
250 NGN12.38295 MRU
500 NGN24.76590 MRU
1000 NGN49.53180 MRU
2000 NGN99.06360 MRU
5000 NGN247.65900 MRU
10000 NGN495.31800 MRU