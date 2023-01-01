أوقية موريتانية إلى نيراس نيجيري
تحويل MRU إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى نيراس نيجيري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / النيرة النيجيرية
|1 MRU
|20.18910 NGN
|5 MRU
|100.94550 NGN
|10 MRU
|201.89100 NGN
|20 MRU
|403.78200 NGN
|50 MRU
|1009.45500 NGN
|100 MRU
|2018.91000 NGN
|250 MRU
|5047.27500 NGN
|500 MRU
|10094.55000 NGN
|1000 MRU
|20189.10000 NGN
|2000 MRU
|40378.20000 NGN
|5000 MRU
|100945.50000 NGN
|10000 MRU
|201891.00000 NGN