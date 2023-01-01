أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري

تحويل MRU إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
2946 xpf

1.00000 MRU = 2.94625 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:4 UTC
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MRU إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.62591.437121.661450.9642518.371
1GBP1.153211.22945102.21.657241.915931.1119821.1849
1USD0.937950.813372183.1271.347951.558360.904417.2312
1INR0.01128340.009784690.012029810.01621550.01874670.01087970.207288

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / فرنك الـ CFP
1 MRU2.94625 XPF
5 MRU14.73125 XPF
10 MRU29.46250 XPF
20 MRU58.92500 XPF
50 MRU147.31250 XPF
100 MRU294.62500 XPF
250 MRU736.56250 XPF
500 MRU1473.12500 XPF
1000 MRU2946.25000 XPF
2000 MRU5892.50000 XPF
5000 MRU14731.25000 XPF
10000 MRU29462.50000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Mauritanian Ouguiya
1 XPF0.33942 MRU
5 XPF1.69708 MRU
10 XPF3.39415 MRU
20 XPF6.78830 MRU
50 XPF16.97075 MRU
100 XPF33.94150 MRU
250 XPF84.85375 MRU
500 XPF169.70750 MRU
1000 XPF339.41500 MRU
2000 XPF678.83000 MRU
5000 XPF1697.07500 MRU
10000 XPF3394.15000 MRU