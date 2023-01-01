10 آلاف فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية

تحويل XPF إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

10000 xpf
3559.84 mru

1.00000 XPF = 0.35598 MRU

Mid-market exchange rate at 03:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87471.083490.14321.485021.67450.962818.765
1 GBP1.1432511.23865103.0611.697821.914451.1007221.454
1 USD0.9230.807331183.2041.37071.54560.888717.3205
1 INR0.01109350.009703030.012018710.0164740.0185760.0106810.208169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Mauritanian Ouguiya
1 XPF0.35598 MRU
5 XPF1.77992 MRU
10 XPF3.55984 MRU
20 XPF7.11968 MRU
50 XPF17.79920 MRU
100 XPF35.59840 MRU
250 XPF88.99600 MRU
500 XPF177.99200 MRU
1000 XPF355.98400 MRU
2000 XPF711.96800 MRU
5000 XPF1779.92000 MRU
10000 XPF3559.84000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / فرنك الـ CFP
1 MRU2.80912 XPF
5 MRU14.04560 XPF
10 MRU28.09120 XPF
20 MRU56.18240 XPF
50 MRU140.45600 XPF
100 MRU280.91200 XPF
250 MRU702.28000 XPF
500 MRU1404.56000 XPF
1000 MRU2809.12000 XPF
2000 MRU5618.24000 XPF
5000 MRU14045.60000 XPF
10000 MRU28091.20000 XPF