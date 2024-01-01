5000 أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري

تحويل MRU إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mru
13,814 xpf

1.00000 MRU = 2.76272 XPF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / فرنك الـ CFP
1 MRU2.76272 XPF
5 MRU13.81360 XPF
10 MRU27.62720 XPF
20 MRU55.25440 XPF
50 MRU138.13600 XPF
100 MRU276.27200 XPF
250 MRU690.68000 XPF
500 MRU1381.36000 XPF
1000 MRU2762.72000 XPF
2000 MRU5525.44000 XPF
5000 MRU13813.60000 XPF
10000 MRU27627.20000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Mauritanian Ouguiya
1 XPF0.36196 MRU
5 XPF1.80981 MRU
10 XPF3.61962 MRU
20 XPF7.23924 MRU
50 XPF18.09810 MRU
100 XPF36.19620 MRU
250 XPF90.49050 MRU
500 XPF180.98100 MRU
1000 XPF361.96200 MRU
2000 XPF723.92400 MRU
5000 XPF1809.81000 MRU
10000 XPF3619.62000 MRU