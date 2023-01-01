أوقية موريتانية إلى ليرة تركية

تحويل MRU إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٧١٢٫٨٠ try

1.00000 MRU = 0.71280 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 22:2 UTC
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MRU إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.62171.4371.66150.964118.37
1GBP1.1530711.22925102.1841.656911.915761.1116721.1812
1USD0.9380.813504183.1271.34791.558480.904317.231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621490.01874820.01087850.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / ليرة تركية
1 MRU0.71280 TRY
5 MRU3.56399 TRY
10 MRU7.12798 TRY
20 MRU14.25596 TRY
50 MRU35.63990 TRY
100 MRU71.27980 TRY
250 MRU178.19950 TRY
500 MRU356.39900 TRY
1000 MRU712.79800 TRY
2000 MRU1425.59600 TRY
5000 MRU3563.99000 TRY
10000 MRU7127.98000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Mauritanian Ouguiya
1 TRY1.40292 MRU
5 TRY7.01460 MRU
10 TRY14.02920 MRU
20 TRY28.05840 MRU
50 TRY70.14600 MRU
100 TRY140.29200 MRU
250 TRY350.73000 MRU
500 TRY701.46000 MRU
1000 TRY1402.92000 MRU
2000 TRY2805.84000 MRU
5000 TRY7014.60000 MRU
10000 TRY14029.20000 MRU