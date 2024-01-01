Moritanya ouguiyasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MRU → TRY çevirin

1.000 mru
768,70 try

1.00000 MRU = 0.76870 TRY

13:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562451.0747589.24511.454461.652060.9481218.3643
1 GBP1.1678911.25525104.2331.698731.929521.107321.4485
1 USD0.93040.796654183.0381.35331.537160.8821517.087
1 INR0.01120510.009593850.012042710.01629740.01851150.01062340.205773

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Moritanya ouguiyasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Türk Lirası
1 MRU0.76870 TRY
5 MRU3.84350 TRY
10 MRU7.68700 TRY
20 MRU15.37400 TRY
50 MRU38.43500 TRY
100 MRU76.87000 TRY
250 MRU192.17500 TRY
500 MRU384.35000 TRY
1000 MRU768.70000 TRY
2000 MRU1537.40000 TRY
5000 MRU3843.50000 TRY
10000 MRU7687.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Moritanya Ouguiyası
1 TRY1.30090 MRU
5 TRY6.50450 MRU
10 TRY13.00900 MRU
20 TRY26.01800 MRU
50 TRY65.04500 MRU
100 TRY130.09000 MRU
250 TRY325.22500 MRU
500 TRY650.45000 MRU
1000 TRY1300.90000 MRU
2000 TRY2601.80000 MRU
5000 TRY6504.50000 MRU
10000 TRY13009.00000 MRU