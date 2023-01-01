أوقية موريتانية إلى دولار جامايكي

تحويل MRU إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٤٬٠٧٠٫١٨ jmd

1.00000 MRU = 4.07018 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:55 UTC
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MRU إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436891.661960.9645518.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657231.916821.1124521.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.559210.9049517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.0187570.01088640.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار جامايكي
1 MRU4.07018 JMD
5 MRU20.35090 JMD
10 MRU40.70180 JMD
20 MRU81.40360 JMD
50 MRU203.50900 JMD
100 MRU407.01800 JMD
250 MRU1017.54500 JMD
500 MRU2035.09000 JMD
1000 MRU4070.18000 JMD
2000 MRU8140.36000 JMD
5000 MRU20350.90000 JMD
10000 MRU40701.80000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Mauritanian Ouguiya
1 JMD0.24569 MRU
5 JMD1.22845 MRU
10 JMD2.45689 MRU
20 JMD4.91378 MRU
50 JMD12.28445 MRU
100 JMD24.56890 MRU
250 JMD61.42225 MRU
500 JMD122.84450 MRU
1000 JMD245.68900 MRU
2000 JMD491.37800 MRU
5000 JMD1228.44500 MRU
10000 JMD2456.89000 MRU