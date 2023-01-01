أوقية موريتانية إلى بيزو فلبيني

تحويل MRU إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
١٬٤٩٣٫٩٩ php

1.00000 MRU = 1.49399 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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MRU إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 PHP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436951.661780.9641518.369
1GBP1.153211.22935102.1921.657231.916521.1118621.1848
1USD0.938150.813438183.1271.348051.558970.9045517.2325
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875410.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Philippine Peso
1 MRU1.49399 PHP
5 MRU7.46995 PHP
10 MRU14.93990 PHP
20 MRU29.87980 PHP
50 MRU74.69950 PHP
100 MRU149.39900 PHP
250 MRU373.49750 PHP
500 MRU746.99500 PHP
1000 MRU1493.99000 PHP
2000 MRU2987.98000 PHP
5000 MRU7469.95000 PHP
10000 MRU14939.90000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Mauritanian Ouguiya
1 PHP0.66935 MRU
5 PHP3.34674 MRU
10 PHP6.69348 MRU
20 PHP13.38696 MRU
50 PHP33.46740 MRU
100 PHP66.93480 MRU
250 PHP167.33700 MRU
500 PHP334.67400 MRU
1000 PHP669.34800 MRU
2000 PHP1338.69600 MRU
5000 PHP3346.74000 MRU
10000 PHP6693.48000 MRU