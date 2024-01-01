1 أوقية موريتانية إلى بيزو فلبيني

تحويل MRU إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 mru
1.41 php

1.00000 MRU = 1.40734 PHP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Philippine Peso
1 MRU1.40734 PHP
5 MRU7.03670 PHP
10 MRU14.07340 PHP
20 MRU28.14680 PHP
50 MRU70.36700 PHP
100 MRU140.73400 PHP
250 MRU351.83500 PHP
500 MRU703.67000 PHP
1000 MRU1407.34000 PHP
2000 MRU2814.68000 PHP
5000 MRU7036.70000 PHP
10000 MRU14073.40000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Mauritanian Ouguiya
1 PHP0.71056 MRU
5 PHP3.55281 MRU
10 PHP7.10562 MRU
20 PHP14.21124 MRU
50 PHP35.52810 MRU
100 PHP71.05620 MRU
250 PHP177.64050 MRU
500 PHP355.28100 MRU
1000 PHP710.56200 MRU
2000 PHP1421.12400 MRU
5000 PHP3552.81000 MRU
10000 PHP7105.62000 MRU