10 بيزو فلبيني إلى أوقية موريتانية

تحويل PHP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

10 php
7.02 mru

1.00000 PHP = 0.70231 MRU

Mid-market exchange rate at 01:19
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.072589.17841.465411.646830.9639518.7245
1GBP1.1533411.237102.8571.690171.899421.1117621.5964
1USD0.93240.808407183.151.366351.535510.898717.4587
1INR0.01121350.009722280.012026510.01643240.01846670.01080820.209966

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Mauritanian Ouguiya
1 PHP0.70231 MRU
5 PHP3.51154 MRU
10 PHP7.02309 MRU
20 PHP14.04618 MRU
50 PHP35.11545 MRU
100 PHP70.23090 MRU
250 PHP175.57725 MRU
500 PHP351.15450 MRU
1000 PHP702.30900 MRU
2000 PHP1404.61800 MRU
5000 PHP3511.54500 MRU
10000 PHP7023.09000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Philippine Peso
1 MRU1.42388 PHP
5 MRU7.11940 PHP
10 MRU14.23880 PHP
20 MRU28.47760 PHP
50 MRU71.19400 PHP
100 MRU142.38800 PHP
250 MRU355.97000 PHP
500 MRU711.94000 PHP
1000 MRU1423.88000 PHP
2000 MRU2847.76000 PHP
5000 MRU7119.40000 PHP
10000 MRU14238.80000 PHP