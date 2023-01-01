500 بيزو فلبيني إلى أوقية موريتانية

تحويل PHP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ php
٣٥١٫١١ mru

1.00000 PHP = 0.70222 MRU

Mid-market exchange rate at 01:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.072589.17841.46521.646580.963918.7239
1GBP1.1533411.23695102.8521.689861.899061.111721.5949
1USD0.93240.80844183.151.366151.535270.898817.4582
1INR0.01121350.009722670.012026510.01642990.01846390.01080940.20996

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Mauritanian Ouguiya
1 PHP0.70222 MRU
5 PHP3.51112 MRU
10 PHP7.02223 MRU
20 PHP14.04446 MRU
50 PHP35.11115 MRU
100 PHP70.22230 MRU
250 PHP175.55575 MRU
500 PHP351.11150 MRU
1000 PHP702.22300 MRU
2000 PHP1404.44600 MRU
5000 PHP3511.11500 MRU
10000 PHP7022.23000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Philippine Peso
1 MRU1.42405 PHP
5 MRU7.12025 PHP
10 MRU14.24050 PHP
20 MRU28.48100 PHP
50 MRU71.20250 PHP
100 MRU142.40500 PHP
250 MRU356.01250 PHP
500 MRU712.02500 PHP
1000 MRU1424.05000 PHP
2000 MRU2848.10000 PHP
5000 MRU7120.25000 PHP
10000 MRU14240.50000 PHP