أوقية موريتانية إلى لاري جورجي

تحويل MRU إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٧٠٫٧١ gel

1.00000 MRU = 0.07071 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 21:53 UTC
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MRU إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916441.1120421.1839
1USD0.93820.813471183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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MRU إلى GBP

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MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

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MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / لاري جورجي
1 MRU0.07071 GEL
5 MRU0.35356 GEL
10 MRU0.70711 GEL
20 MRU1.41423 GEL
50 MRU3.53557 GEL
100 MRU7.07114 GEL
250 MRU17.67785 GEL
500 MRU35.35570 GEL
1000 MRU70.71140 GEL
2000 MRU141.42280 GEL
5000 MRU353.55700 GEL
10000 MRU707.11400 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Mauritanian Ouguiya
1 GEL14.14200 MRU
5 GEL70.71000 MRU
10 GEL141.42000 MRU
20 GEL282.84000 MRU
50 GEL707.10000 MRU
100 GEL1414.20000 MRU
250 GEL3535.50000 MRU
500 GEL7071.00000 MRU
1000 GEL14142.00000 MRU
2000 GEL28284.00000 MRU
5000 GEL70710.00000 MRU
10000 GEL141420.00000 MRU