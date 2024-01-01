100 أوقية موريتانية إلى لاري جورجي

تحويل MRU إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

100 mru
6.66 gel

1.00000 MRU = 0.06659 GEL

Mid-market exchange rate at 18:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / لاري جورجي
1 MRU0.06659 GEL
5 MRU0.33297 GEL
10 MRU0.66595 GEL
20 MRU1.33189 GEL
50 MRU3.32974 GEL
100 MRU6.65947 GEL
250 MRU16.64868 GEL
500 MRU33.29735 GEL
1000 MRU66.59470 GEL
2000 MRU133.18940 GEL
5000 MRU332.97350 GEL
10000 MRU665.94700 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Mauritanian Ouguiya
1 GEL15.01620 MRU
5 GEL75.08100 MRU
10 GEL150.16200 MRU
20 GEL300.32400 MRU
50 GEL750.81000 MRU
100 GEL1501.62000 MRU
250 GEL3754.05000 MRU
500 GEL7508.10000 MRU
1000 GEL15016.20000 MRU
2000 GEL30032.40000 MRU
5000 GEL75081.00000 MRU
10000 GEL150162.00000 MRU