أوقية موريتانية إلى بيزو كولومبي

تحويل MRU إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
103903 cop

1.00000 MRU = 103.90300 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:52 UTC
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MRU إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661830.9644518.3675
1GBP1.1532711.22925102.1841.657091.916511.1122721.1823
1USD0.93820.813504183.1271.348051.559090.9048517.2319
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621680.01875550.01088520.207296

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / البيزو الكولومبي
1 MRU103.90300 COP
5 MRU519.51500 COP
10 MRU1039.03000 COP
20 MRU2078.06000 COP
50 MRU5195.15000 COP
100 MRU10390.30000 COP
250 MRU25975.75000 COP
500 MRU51951.50000 COP
1000 MRU103903.00000 COP
2000 MRU207806.00000 COP
5000 MRU519515.00000 COP
10000 MRU1039030.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Mauritanian Ouguiya
1 COP0.00962 MRU
5 COP0.04812 MRU
10 COP0.09624 MRU
20 COP0.19249 MRU
50 COP0.48122 MRU
100 COP0.96243 MRU
250 COP2.40609 MRU
500 COP4.81217 MRU
1000 COP9.62434 MRU
2000 COP19.24868 MRU
5000 COP48.12170 MRU
10000 COP96.24340 MRU