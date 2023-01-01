أوقية موريتانية إلى روبية باكستانية

تحويل MRU إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٧٬٦٩٠٫٨٩ pkr

1.00000 MRU = 7.69089 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:59 UTC
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MRU إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436951.661780.9641518.369
1GBP1.153211.22935102.1921.657231.916521.1118621.1848
1USD0.938150.813438183.1271.348051.558970.9045517.2325
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875410.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Pakistani Rupee
1 MRU7.69089 PKR
5 MRU38.45445 PKR
10 MRU76.90890 PKR
20 MRU153.81780 PKR
50 MRU384.54450 PKR
100 MRU769.08900 PKR
250 MRU1922.72250 PKR
500 MRU3845.44500 PKR
1000 MRU7690.89000 PKR
2000 MRU15381.78000 PKR
5000 MRU38454.45000 PKR
10000 MRU76908.90000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Mauritanian Ouguiya
1 PKR0.13002 MRU
5 PKR0.65012 MRU
10 PKR1.30024 MRU
20 PKR2.60048 MRU
50 PKR6.50120 MRU
100 PKR13.00240 MRU
250 PKR32.50600 MRU
500 PKR65.01200 MRU
1000 PKR130.02400 MRU
2000 PKR260.04800 MRU
5000 PKR650.12000 MRU
10000 PKR1300.24000 MRU