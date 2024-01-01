Moritanya ouguiyasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile MRU → PKR çevirin

1.000 mru
6.976,52 pkr

1.00000 MRU = 6.97652 PKR

13:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856261.0748589.25051.454921.652220.948218.3677
1 GBP1.1678711.25525104.231.699111.929521.1073721.4505
1 USD0.930350.796654183.03531.35361.537160.8821517.0886
1 INR0.01120440.009594160.012043110.01630150.01851210.01062380.205799

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Moritanya ouguiyasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Pakistan Rupisi
1 MRU6.97652 PKR
5 MRU34.88260 PKR
10 MRU69.76520 PKR
20 MRU139.53040 PKR
50 MRU348.82600 PKR
100 MRU697.65200 PKR
250 MRU1744.13000 PKR
500 MRU3488.26000 PKR
1000 MRU6976.52000 PKR
2000 MRU13953.04000 PKR
5000 MRU34882.60000 PKR
10000 MRU69765.20000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Moritanya Ouguiyası
1 PKR0.14334 MRU
5 PKR0.71669 MRU
10 PKR1.43338 MRU
20 PKR2.86676 MRU
50 PKR7.16690 MRU
100 PKR14.33380 MRU
250 PKR35.83450 MRU
500 PKR71.66900 MRU
1000 PKR143.33800 MRU
2000 PKR286.67600 MRU
5000 PKR716.69000 MRU
10000 PKR1433.38000 MRU