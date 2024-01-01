10 bin Pakistan rupisinden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile PKR → MRU çevirin

1,000₨ PKR = 0,1433UM MRU

10:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MRU
1 PKR → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14340,1434
Düşük0,14240,1417
Ortalama0,14300,1425
Değişim0.44%0.86%
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1 PKR → MRU istatistikleri

PKR → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1434, en düşük 0,1424 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1430 oldu. PKR → MRU kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

PKR → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1434, en düşük 0,1417 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1425 oldu. PKR → MRU kurundaki değişiklik 0.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,430,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,0440,8353,8741,4863,95936,427
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,198106,63914,6391,784,74243,625

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Moritanya ouguiyası
1 PKR0,14330 MRU
5 PKR0,71650 MRU
10 PKR1,43299 MRU
20 PKR2,86598 MRU
50 PKR7,16495 MRU
100 PKR14,32990 MRU
250 PKR35,82475 MRU
500 PKR71,64950 MRU
1000 PKR143,29900 MRU
2000 PKR286,59800 MRU
5000 PKR716,49500 MRU
10000 PKR1.432,99000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Pakistan Rupisi
1 MRU6,97841 PKR
5 MRU34,89205 PKR
10 MRU69,78410 PKR
20 MRU139,56820 PKR
50 MRU348,92050 PKR
100 MRU697,84100 PKR
250 MRU1.744,60250 PKR
500 MRU3.489,20500 PKR
1000 MRU6.978,41000 PKR
2000 MRU13.956,82000 PKR
5000 MRU34.892,05000 PKR
10000 MRU69.784,10000 PKR