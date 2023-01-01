10 آلاف روبية باكستانية إلى أوقية موريتانية

تحويل PKR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pkr
١٬٣٧٩٫٦٧ mru

1.00000 PKR = 0.13797 MRU

Mid-market exchange rate at 02:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.073689.30741.46531.647640.963518.7291
1GBP1.15311.23785102.9711.689481.899711.1109221.5944
1USD0.931450.807852183.1851.364851.534680.8974517.4451
1INR0.01119730.009711510.012021410.01640740.0184490.01078860.209714

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Mauritanian Ouguiya
1 PKR0.13797 MRU
5 PKR0.68983 MRU
10 PKR1.37967 MRU
20 PKR2.75934 MRU
50 PKR6.89835 MRU
100 PKR13.79670 MRU
250 PKR34.49175 MRU
500 PKR68.98350 MRU
1000 PKR137.96700 MRU
2000 PKR275.93400 MRU
5000 PKR689.83500 MRU
10000 PKR1379.67000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Pakistani Rupee
1 MRU7.24813 PKR
5 MRU36.24065 PKR
10 MRU72.48130 PKR
20 MRU144.96260 PKR
50 MRU362.40650 PKR
100 MRU724.81300 PKR
250 MRU1812.03250 PKR
500 MRU3624.06500 PKR
1000 MRU7248.13000 PKR
2000 MRU14496.26000 PKR
5000 MRU36240.65000 PKR
10000 MRU72481.30000 PKR