5000 أوقية موريتانية إلى روبية باكستانية

تحويل MRU إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mru
35,034.80 pkr

1.00000 MRU = 7.00696 PKR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Pakistani Rupee
1 MRU7.00696 PKR
5 MRU35.03480 PKR
10 MRU70.06960 PKR
20 MRU140.13920 PKR
50 MRU350.34800 PKR
100 MRU700.69600 PKR
250 MRU1751.74000 PKR
500 MRU3503.48000 PKR
1000 MRU7006.96000 PKR
2000 MRU14013.92000 PKR
5000 MRU35034.80000 PKR
10000 MRU70069.60000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Mauritanian Ouguiya
1 PKR0.14272 MRU
5 PKR0.71358 MRU
10 PKR1.42715 MRU
20 PKR2.85430 MRU
50 PKR7.13575 MRU
100 PKR14.27150 MRU
250 PKR35.67875 MRU
500 PKR71.35750 MRU
1000 PKR142.71500 MRU
2000 PKR285.43000 MRU
5000 PKR713.57500 MRU
10000 PKR1427.15000 MRU