أوقية موريتانية إلى دولار سنغافوري

تحويل MRU إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٣٥٫٩٣ sgd

1.00000 MRU = 0.03593 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:1 UTC
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MRU إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.437041.661550.9641518.3691
1GBP1.1531411.2293102.1881.65711.915991.111821.1821
1USD0.938050.813471183.1271.3481.55860.904417.231
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621620.01874970.01087970.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار سنغافورة
1 MRU0.03593 SGD
5 MRU0.17965 SGD
10 MRU0.35930 SGD
20 MRU0.71860 SGD
50 MRU1.79649 SGD
100 MRU3.59298 SGD
250 MRU8.98245 SGD
500 MRU17.96490 SGD
1000 MRU35.92980 SGD
2000 MRU71.85960 SGD
5000 MRU179.64900 SGD
10000 MRU359.29800 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Mauritanian Ouguiya
1 SGD27.83200 MRU
5 SGD139.16000 MRU
10 SGD278.32000 MRU
20 SGD556.64000 MRU
50 SGD1391.60000 MRU
100 SGD2783.20000 MRU
250 SGD6958.00000 MRU
500 SGD13916.00000 MRU
1000 SGD27832.00000 MRU
2000 SGD55664.00000 MRU
5000 SGD139160.00000 MRU
10000 SGD278320.00000 MRU