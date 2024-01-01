ألف أوقية موريتانية إلى دولار سنغافوري

تحويل MRU إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mru
33.72 sgd

1.00000 MRU = 0.03372 SGD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار سنغافورة
1 MRU0.03372 SGD
5 MRU0.16861 SGD
10 MRU0.33723 SGD
20 MRU0.67445 SGD
50 MRU1.68613 SGD
100 MRU3.37226 SGD
250 MRU8.43065 SGD
500 MRU16.86130 SGD
1000 MRU33.72260 SGD
2000 MRU67.44520 SGD
5000 MRU168.61300 SGD
10000 MRU337.22600 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Mauritanian Ouguiya
1 SGD29.65370 MRU
5 SGD148.26850 MRU
10 SGD296.53700 MRU
20 SGD593.07400 MRU
50 SGD1482.68500 MRU
100 SGD2965.37000 MRU
250 SGD7413.42500 MRU
500 SGD14826.85000 MRU
1000 SGD29653.70000 MRU
2000 SGD59307.40000 MRU
5000 SGD148268.50000 MRU
10000 SGD296537.00000 MRU