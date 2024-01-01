Moritanya ouguiyasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MRU → SGD çevirin

1.000 mru
33,67 sgd

1.00000 MRU = 0.03367 SGD

13:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563251.0749589.26111.4551.652120.9481118.3678
1 GBP1.1677811.25525104.2331.699041.929221.1071821.4486
1 USD0.93030.796654183.03741.353551.536920.8820517.0871
1 INR0.01120310.009593920.012042810.01630050.01850880.01062230.205776

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Moritanya ouguiyasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

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MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Singapur Doları
1 MRU0.03367 SGD
5 MRU0.16837 SGD
10 MRU0.33675 SGD
20 MRU0.67349 SGD
50 MRU1.68373 SGD
100 MRU3.36747 SGD
250 MRU8.41868 SGD
500 MRU16.83735 SGD
1000 MRU33.67470 SGD
2000 MRU67.34940 SGD
5000 MRU168.37350 SGD
10000 MRU336.74700 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Moritanya Ouguiyası
1 SGD29.69590 MRU
5 SGD148.47950 MRU
10 SGD296.95900 MRU
20 SGD593.91800 MRU
50 SGD1484.79500 MRU
100 SGD2969.59000 MRU
250 SGD7423.97500 MRU
500 SGD14847.95000 MRU
1000 SGD29695.90000 MRU
2000 SGD59391.80000 MRU
5000 SGD148479.50000 MRU
10000 SGD296959.00000 MRU