أوقية موريتانية إلى درام أرميني

تحويل MRU إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
10155.10 amd

1.00000 MRU = 10.15510 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:50 UTC
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MRU إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436851.661910.964318.3692
1GBP1.153211.22925102.1841.656971.916511.1120321.1833
1USD0.938150.813504183.1271.347951.559090.9046517.2327
1INR0.01128550.009786280.012029810.01621550.01875550.01088270.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

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MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / درام أرمينية
1 MRU10.15510 AMD
5 MRU50.77550 AMD
10 MRU101.55100 AMD
20 MRU203.10200 AMD
50 MRU507.75500 AMD
100 MRU1015.51000 AMD
250 MRU2538.77500 AMD
500 MRU5077.55000 AMD
1000 MRU10155.10000 AMD
2000 MRU20310.20000 AMD
5000 MRU50775.50000 AMD
10000 MRU101551.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Mauritanian Ouguiya
1 AMD0.09847 MRU
5 AMD0.49236 MRU
10 AMD0.98473 MRU
20 AMD1.96946 MRU
50 AMD4.92365 MRU
100 AMD9.84729 MRU
250 AMD24.61822 MRU
500 AMD49.23645 MRU
1000 AMD98.47290 MRU
2000 AMD196.94580 MRU
5000 AMD492.36450 MRU
10000 AMD984.72900 MRU