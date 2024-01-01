5 أوقية موريتانية إلى درام أرميني

تحويل MRU إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

5 mru
50.61 amd

1.00000 MRU = 10.12190 AMD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / درام أرمينية
1 MRU10.12190 AMD
5 MRU50.60950 AMD
10 MRU101.21900 AMD
20 MRU202.43800 AMD
50 MRU506.09500 AMD
100 MRU1012.19000 AMD
250 MRU2530.47500 AMD
500 MRU5060.95000 AMD
1000 MRU10121.90000 AMD
2000 MRU20243.80000 AMD
5000 MRU50609.50000 AMD
10000 MRU101219.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Mauritanian Ouguiya
1 AMD0.09880 MRU
5 AMD0.49398 MRU
10 AMD0.98796 MRU
20 AMD1.97592 MRU
50 AMD4.93980 MRU
100 AMD9.87960 MRU
250 AMD24.69900 MRU
500 AMD49.39800 MRU
1000 AMD98.79600 MRU
2000 AMD197.59200 MRU
5000 AMD493.98000 MRU
10000 AMD987.96000 MRU