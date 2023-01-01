ألف درام أرميني إلى أوقية موريتانية

تحويل AMD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٩٧٫٩٨ mru

1.00000 AMD = 0.09798 MRU

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدرامات الأرمنية

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل درام أرمينية / Mauritanian Ouguiya
1 AMD0.09798 MRU
5 AMD0.48990 MRU
10 AMD0.97979 MRU
20 AMD1.95959 MRU
50 AMD4.89897 MRU
100 AMD9.79793 MRU
250 AMD24.49483 MRU
500 AMD48.98965 MRU
1000 AMD97.97930 MRU
2000 AMD195.95860 MRU
5000 AMD489.89650 MRU
10000 AMD979.79300 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / درام أرمينية
1 MRU10.20620 AMD
5 MRU51.03100 AMD
10 MRU102.06200 AMD
20 MRU204.12400 AMD
50 MRU510.31000 AMD
100 MRU1020.62000 AMD
250 MRU2551.55000 AMD
500 MRU5103.10000 AMD
1000 MRU10206.20000 AMD
2000 MRU20412.40000 AMD
5000 MRU51031.00000 AMD
10000 MRU102062.00000 AMD