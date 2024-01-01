Moritanya ouguiyasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MRU → AMD çevirin

1.000 mru
10.081,90 amd

1.00000 MRU = 10.08190 AMD

13:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563051.0743589.22221.454621.652460.94831518.3577
1 GBP1.1678111.25465104.1961.698731.929791.1074521.4386
1 USD0.93080.797035183.04761.353951.538110.8826517.0873
1 INR0.0112080.009597330.012041310.01630330.01852080.01062820.205753

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Moritanya ouguiyasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Ermeni Dramı
1 MRU10.08190 AMD
5 MRU50.40950 AMD
10 MRU100.81900 AMD
20 MRU201.63800 AMD
50 MRU504.09500 AMD
100 MRU1008.19000 AMD
250 MRU2520.47500 AMD
500 MRU5040.95000 AMD
1000 MRU10081.90000 AMD
2000 MRU20163.80000 AMD
5000 MRU50409.50000 AMD
10000 MRU100819.00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Moritanya Ouguiyası
1 AMD0.09919 MRU
5 AMD0.49594 MRU
10 AMD0.99188 MRU
20 AMD1.98376 MRU
50 AMD4.95939 MRU
100 AMD9.91878 MRU
250 AMD24.79695 MRU
500 AMD49.59390 MRU
1000 AMD99.18780 MRU
2000 AMD198.37560 MRU
5000 AMD495.93900 MRU
10000 AMD991.87800 MRU