أوقية موريتانية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MRU إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
178.30 ttd

1.00000 MRU = 0.17830 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:2 UTC
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MRU إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.62171.4371.66150.964118.37
1GBP1.1530711.22925102.1841.656911.915761.1116721.1812
1USD0.9380.813504183.1271.34791.558480.904317.231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621490.01874820.01087850.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

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MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MRU0.17830 TTD
5 MRU0.89151 TTD
10 MRU1.78303 TTD
20 MRU3.56606 TTD
50 MRU8.91515 TTD
100 MRU17.83030 TTD
250 MRU44.57575 TTD
500 MRU89.15150 TTD
1000 MRU178.30300 TTD
2000 MRU356.60600 TTD
5000 MRU891.51500 TTD
10000 MRU1783.03000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Mauritanian Ouguiya
1 TTD5.60842 MRU
5 TTD28.04210 MRU
10 TTD56.08420 MRU
20 TTD112.16840 MRU
50 TTD280.42100 MRU
100 TTD560.84200 MRU
250 TTD1402.10500 MRU
500 TTD2804.21000 MRU
1000 TTD5608.42000 MRU
2000 TTD11216.84000 MRU
5000 TTD28042.10000 MRU
10000 TTD56084.20000 MRU