50 أوقية موريتانية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MRU إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

50 mru
8.48 ttd

1.00000 MRU = 0.16962 TTD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MRU0.16962 TTD
5 MRU0.84808 TTD
10 MRU1.69617 TTD
20 MRU3.39234 TTD
50 MRU8.48085 TTD
100 MRU16.96170 TTD
250 MRU42.40425 TTD
500 MRU84.80850 TTD
1000 MRU169.61700 TTD
2000 MRU339.23400 TTD
5000 MRU848.08500 TTD
10000 MRU1696.17000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Mauritanian Ouguiya
1 TTD5.89564 MRU
5 TTD29.47820 MRU
10 TTD58.95640 MRU
20 TTD117.91280 MRU
50 TTD294.78200 MRU
100 TTD589.56400 MRU
250 TTD1473.91000 MRU
500 TTD2947.82000 MRU
1000 TTD5895.64000 MRU
2000 TTD11791.28000 MRU
5000 TTD29478.20000 MRU
10000 TTD58956.40000 MRU