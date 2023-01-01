أوقية موريتانية إلى درهم مغربي

تحويل MRU إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢٧٠٫٢٩ mad

1.00000 MRU = 0.27029 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:57 UTC
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MRU إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.66170.964118.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916441.1118721.1839
1USD0.93820.813471183.1271.348051.558970.904517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875410.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الدرهم المغربي
1 MRU0.27029 MAD
5 MRU1.35144 MAD
10 MRU2.70288 MAD
20 MRU5.40576 MAD
50 MRU13.51440 MAD
100 MRU27.02880 MAD
250 MRU67.57200 MAD
500 MRU135.14400 MAD
1000 MRU270.28800 MAD
2000 MRU540.57600 MAD
5000 MRU1351.44000 MAD
10000 MRU2702.88000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Mauritanian Ouguiya
1 MAD3.69976 MRU
5 MAD18.49880 MRU
10 MAD36.99760 MRU
20 MAD73.99520 MRU
50 MAD184.98800 MRU
100 MAD369.97600 MRU
250 MAD924.94000 MRU
500 MAD1849.88000 MRU
1000 MAD3699.76000 MRU
2000 MAD7399.52000 MRU
5000 MAD18498.80000 MRU
10000 MAD36997.60000 MRU