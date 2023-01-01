أوقية موريتانية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MRU إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٩٦١٫١٩ uah

1.00000 MRU = 0.96119 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 22:2 UTC
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MRU إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.62171.4371.66150.964118.37
1GBP1.1530711.22925102.1841.656911.915761.1116721.1812
1USD0.9380.813504183.1271.34791.558480.904317.231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621490.01874820.01087850.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / هريفنيا الأوكرانية
1 MRU0.96119 UAH
5 MRU4.80596 UAH
10 MRU9.61193 UAH
20 MRU19.22386 UAH
50 MRU48.05965 UAH
100 MRU96.11930 UAH
250 MRU240.29825 UAH
500 MRU480.59650 UAH
1000 MRU961.19300 UAH
2000 MRU1922.38600 UAH
5000 MRU4805.96500 UAH
10000 MRU9611.93000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mauritanian Ouguiya
1 UAH1.04037 MRU
5 UAH5.20185 MRU
10 UAH10.40370 MRU
20 UAH20.80740 MRU
50 UAH52.01850 MRU
100 UAH104.03700 MRU
250 UAH260.09250 MRU
500 UAH520.18500 MRU
1000 UAH1040.37000 MRU
2000 UAH2080.74000 MRU
5000 UAH5201.85000 MRU
10000 UAH10403.70000 MRU