5 هريفنا أوكرانية إلى أوقية موريتانية

تحويل UAH إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

5 uah
5.18 mru

1.000 UAH = 1.035 MRU

Mid-market exchange rate at 07:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٥٦٢١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٠٦١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٧٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٨١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٧
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mauritanian Ouguiya
1 UAH١٫٠٣٥٠٦ MRU
5 UAH٥٫١٧٥٣٠ MRU
10 UAH١٠٫٣٥٠٦٠ MRU
20 UAH٢٠٫٧٠١٢٠ MRU
50 UAH٥١٫٧٥٣٠٠ MRU
100 UAH١٠٣٫٥٠٦٠٠ MRU
250 UAH٢٥٨٫٧٦٥٠٠ MRU
500 UAH٥١٧٫٥٣٠٠٠ MRU
1000 UAH١٬٠٣٥٫٠٦٠٠٠ MRU
2000 UAH٢٬٠٧٠٫١٢٠٠٠ MRU
5000 UAH٥٬١٧٥٫٣٠٠٠٠ MRU
10000 UAH١٠٬٣٥٠٫٦٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / هريفنيا الأوكرانية
1 MRU٠٫٩٦٦١٣ UAH
5 MRU٤٫٨٣٠٦٣ UAH
10 MRU٩٫٦٦١٢٦ UAH
20 MRU١٩٫٣٢٢٥٢ UAH
50 MRU٤٨٫٣٠٦٣٠ UAH
100 MRU٩٦٫٦١٢٦٠ UAH
250 MRU٢٤١٫٥٣١٥٠ UAH
500 MRU٤٨٣٫٠٦٣٠٠ UAH
1000 MRU٩٦٦٫١٢٦٠٠ UAH
2000 MRU١٬٩٣٢٫٢٥٢٠٠ UAH
5000 MRU٤٬٨٣٠٫٦٣٠٠٠ UAH
10000 MRU٩٬٦٦١٫٢٦٠٠٠ UAH