10 آلاف أوقية موريتانية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل MRU إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

10,000 mru
9,508.88 uah

1.00000 MRU = 0.95089 UAH

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / هريفنيا الأوكرانية
1 MRU0.95089 UAH
5 MRU4.75444 UAH
10 MRU9.50888 UAH
20 MRU19.01776 UAH
50 MRU47.54440 UAH
100 MRU95.08880 UAH
250 MRU237.72200 UAH
500 MRU475.44400 UAH
1000 MRU950.88800 UAH
2000 MRU1901.77600 UAH
5000 MRU4754.44000 UAH
10000 MRU9508.88000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Mauritanian Ouguiya
1 UAH1.05165 MRU
5 UAH5.25825 MRU
10 UAH10.51650 MRU
20 UAH21.03300 MRU
50 UAH52.58250 MRU
100 UAH105.16500 MRU
250 UAH262.91250 MRU
500 UAH525.82500 MRU
1000 UAH1051.65000 MRU
2000 UAH2103.30000 MRU
5000 UAH5258.25000 MRU
10000 UAH10516.50000 MRU