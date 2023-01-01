أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري

تحويل MRU إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢٣٫٧٨ chf

1.00000 MRU = 0.02378 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:51 UTC
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MRU إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.153211.22925102.1841.656971.916361.1119821.1831
1USD0.93820.813504183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009786280.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الفرنك السويسري
1 MRU0.02378 CHF
5 MRU0.11889 CHF
10 MRU0.23778 CHF
20 MRU0.47557 CHF
50 MRU1.18892 CHF
100 MRU2.37784 CHF
250 MRU5.94460 CHF
500 MRU11.88920 CHF
1000 MRU23.77840 CHF
2000 MRU47.55680 CHF
5000 MRU118.89200 CHF
10000 MRU237.78400 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritanian Ouguiya
1 CHF42.05490 MRU
5 CHF210.27450 MRU
10 CHF420.54900 MRU
20 CHF841.09800 MRU
50 CHF2102.74500 MRU
100 CHF4205.49000 MRU
250 CHF10513.72500 MRU
500 CHF21027.45000 MRU
1000 CHF42054.90000 MRU
2000 CHF84109.80000 MRU
5000 CHF210274.50000 MRU
10000 CHF420549.00000 MRU