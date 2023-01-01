أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري
تحويل MRU إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / Mauritanian Ouguiya
|1 CHF
|42.05490 MRU
|5 CHF
|210.27450 MRU
|10 CHF
|420.54900 MRU
|20 CHF
|841.09800 MRU
|50 CHF
|2102.74500 MRU
|100 CHF
|4205.49000 MRU
|250 CHF
|10513.72500 MRU
|500 CHF
|21027.45000 MRU
|1000 CHF
|42054.90000 MRU
|2000 CHF
|84109.80000 MRU
|5000 CHF
|210274.50000 MRU
|10000 CHF
|420549.00000 MRU