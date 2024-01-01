Moritanya ouguiyasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MRU → CHF çevirin

1.000 mru
22,07 chf

1.00000 MRU = 0.02207 CHF

13:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856371.074689.24311.454521.652340.9482318.3589
1 GBP1.1677211.25485104.2121.69851.92951.1072721.4384
1 USD0.930550.796908183.04771.353551.537630.8823517.0844
1 INR0.01120540.009595790.012041310.01629850.01851510.01062460.205718

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Moritanya ouguiyasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / İsviçre Frangı
1 MRU0.02207 CHF
5 MRU0.11033 CHF
10 MRU0.22066 CHF
20 MRU0.44132 CHF
50 MRU1.10329 CHF
100 MRU2.20659 CHF
250 MRU5.51647 CHF
500 MRU11.03295 CHF
1000 MRU22.06590 CHF
2000 MRU44.13180 CHF
5000 MRU110.32950 CHF
10000 MRU220.65900 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Moritanya Ouguiyası
1 CHF45.31880 MRU
5 CHF226.59400 MRU
10 CHF453.18800 MRU
20 CHF906.37600 MRU
50 CHF2265.94000 MRU
100 CHF4531.88000 MRU
250 CHF11329.70000 MRU
500 CHF22659.40000 MRU
1000 CHF45318.80000 MRU
2000 CHF90637.60000 MRU
5000 CHF226594.00000 MRU
10000 CHF453188.00000 MRU