1 İsviçre frangından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile CHF → MRU çevirin

1 chf
43,36 mru

1,000 CHF = 43,36 MRU

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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İsviçre frangından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CHF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CHF → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsviçre frangı için en iyi döviz çiftleri

CHF → USD

CHF → EUR

CHF → GBP

CHF → INR

CHF → CAD

CHF → AUD

CHF → JPY

CHF → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Moritanya Ouguiyası
1 CHF43,36450 MRU
5 CHF216,82250 MRU
10 CHF433,64500 MRU
20 CHF867,29000 MRU
50 CHF2.168,22500 MRU
100 CHF4.336,45000 MRU
250 CHF10.841,12500 MRU
500 CHF21.682,25000 MRU
1000 CHF43.364,50000 MRU
2000 CHF86.729,00000 MRU
5000 CHF216.822,50000 MRU
10000 CHF433.645,00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / İsviçre Frangı
1 MRU0,02306 CHF
5 MRU0,11530 CHF
10 MRU0,23060 CHF
20 MRU0,46121 CHF
50 MRU1,15302 CHF
100 MRU2,30604 CHF
250 MRU5,76510 CHF
500 MRU11,53020 CHF
1000 MRU23,06040 CHF
2000 MRU46,12080 CHF
5000 MRU115,30200 CHF
10000 MRU230,60400 CHF