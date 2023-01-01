أوقية موريتانية إلى شلن تنزاني
تحويل MRU إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى شلن تنزاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الموريتانية ouguiya
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الشلن التنزاني
|1 MRU
|65.84310 TZS
|5 MRU
|329.21550 TZS
|10 MRU
|658.43100 TZS
|20 MRU
|1316.86200 TZS
|50 MRU
|3292.15500 TZS
|100 MRU
|6584.31000 TZS
|250 MRU
|16460.77500 TZS
|500 MRU
|32921.55000 TZS
|1000 MRU
|65843.10000 TZS
|2000 MRU
|131686.20000 TZS
|5000 MRU
|329215.50000 TZS
|10000 MRU
|658431.00000 TZS