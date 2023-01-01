أوقية موريتانية إلى شلن تنزاني

تحويل MRU إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
65843.10 tzs

1.00000 MRU = 65.84310 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:2 UTC
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MRU إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066188.62171.4371.66150.964118.37
1GBP1.1530711.22925102.1841.656911.915761.1116721.1812
1USD0.9380.813504183.1271.34791.558480.904317.231
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621490.01874820.01087850.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الشلن التنزاني
1 MRU65.84310 TZS
5 MRU329.21550 TZS
10 MRU658.43100 TZS
20 MRU1316.86200 TZS
50 MRU3292.15500 TZS
100 MRU6584.31000 TZS
250 MRU16460.77500 TZS
500 MRU32921.55000 TZS
1000 MRU65843.10000 TZS
2000 MRU131686.20000 TZS
5000 MRU329215.50000 TZS
10000 MRU658431.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Mauritanian Ouguiya
1 TZS0.01519 MRU
5 TZS0.07594 MRU
10 TZS0.15188 MRU
20 TZS0.30375 MRU
50 TZS0.75938 MRU
100 TZS1.51876 MRU
250 TZS3.79690 MRU
500 TZS7.59380 MRU
1000 TZS15.18760 MRU
2000 TZS30.37520 MRU
5000 TZS75.93800 MRU
10000 TZS151.87600 MRU