أوقية موريتانية إلى ليو روماني

تحويل MRU إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
122.55 ron

1.00000 MRU = 0.12255 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MRU إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066188.62171.437051.661630.964318.3716
1GBP1.1531411.22935102.1921.65711.916071.1119721.1848
1USD0.9380.813438183.1271.347951.55860.904517.2325
1INR0.01128390.009785480.012029810.01621550.01874970.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Romanian Leu
1 MRU0.12255 RON
5 MRU0.61273 RON
10 MRU1.22546 RON
20 MRU2.45092 RON
50 MRU6.12730 RON
100 MRU12.25460 RON
250 MRU30.63650 RON
500 MRU61.27300 RON
1000 MRU122.54600 RON
2000 MRU245.09200 RON
5000 MRU612.73000 RON
10000 MRU1225.46000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Mauritanian Ouguiya
1 RON8.16017 MRU
5 RON40.80085 MRU
10 RON81.60170 MRU
20 RON163.20340 MRU
50 RON408.00850 MRU
100 RON816.01700 MRU
250 RON2040.04250 MRU
500 RON4080.08500 MRU
1000 RON8160.17000 MRU
2000 RON16320.34000 MRU
5000 RON40800.85000 MRU
10000 RON81601.70000 MRU