10 ليو روماني إلى أوقية موريتانية

تحويل RON إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

10 ron
85.68 mru

1.00000 RON = 8.56765 MRU

Mid-market exchange rate at 15:08
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.073789.34771.467751.652230.9644518.8288
1GBP1.1537411.23865103.0741.693231.906061.1127221.7215
1USD0.931350.807331183.21481.3671.538820.89817.5364
1INR0.01119220.009701770.012017110.01642740.01849210.01079130.210737

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Mauritanian Ouguiya
1 RON8.56765 MRU
5 RON42.83825 MRU
10 RON85.67650 MRU
20 RON171.35300 MRU
50 RON428.38250 MRU
100 RON856.76500 MRU
250 RON2141.91250 MRU
500 RON4283.82500 MRU
1000 RON8567.65000 MRU
2000 RON17135.30000 MRU
5000 RON42838.25000 MRU
10000 RON85676.50000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Romanian Leu
1 MRU0.11672 RON
5 MRU0.58359 RON
10 MRU1.16718 RON
20 MRU2.33436 RON
50 MRU5.83590 RON
100 MRU11.67180 RON
250 MRU29.17950 RON
500 MRU58.35900 RON
1000 MRU116.71800 RON
2000 MRU233.43600 RON
5000 MRU583.59000 RON
10000 MRU1167.18000 RON