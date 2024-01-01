5 أوقية موريتانية إلى ليو روماني

تحويل MRU إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

5 mru
0.58 ron

1.00000 MRU = 0.11501 RON

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Romanian Leu
1 MRU0.11501 RON
5 MRU0.57504 RON
10 MRU1.15008 RON
20 MRU2.30016 RON
50 MRU5.75040 RON
100 MRU11.50080 RON
250 MRU28.75200 RON
500 MRU57.50400 RON
1000 MRU115.00800 RON
2000 MRU230.01600 RON
5000 MRU575.04000 RON
10000 MRU1150.08000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Mauritanian Ouguiya
1 RON8.69503 MRU
5 RON43.47515 MRU
10 RON86.95030 MRU
20 RON173.90060 MRU
50 RON434.75150 MRU
100 RON869.50300 MRU
250 RON2173.75750 MRU
500 RON4347.51500 MRU
1000 RON8695.03000 MRU
2000 RON17390.06000 MRU
5000 RON43475.15000 MRU
10000 RON86950.30000 MRU