2000 ليو روماني إلى أوقية موريتانية

تحويل RON إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ ron
١٧٬١٣١٫٨٦ mru

1.00000 RON = 8.56593 MRU

Mid-market exchange rate at 15:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.073589.32881.467691.652170.9641518.832
1GBP1.153811.2386103.0671.693411.906271.1124421.7283
1USD0.93150.807363183.21271.36721.539050.8981517.5426
1INR0.01119460.00970240.012017410.01643020.01849540.01079340.210816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Mauritanian Ouguiya
1 RON8.56593 MRU
5 RON42.82965 MRU
10 RON85.65930 MRU
20 RON171.31860 MRU
50 RON428.29650 MRU
100 RON856.59300 MRU
250 RON2141.48250 MRU
500 RON4282.96500 MRU
1000 RON8565.93000 MRU
2000 RON17131.86000 MRU
5000 RON42829.65000 MRU
10000 RON85659.30000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Romanian Leu
1 MRU0.11674 RON
5 MRU0.58371 RON
10 MRU1.16742 RON
20 MRU2.33484 RON
50 MRU5.83710 RON
100 MRU11.67420 RON
250 MRU29.18550 RON
500 MRU58.37100 RON
1000 MRU116.74200 RON
2000 MRU233.48400 RON
5000 MRU583.71000 RON
10000 MRU1167.42000 RON