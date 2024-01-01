Moritanya ouguiyasından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile MRU → RON çevirin

1.000 mru
115,81 ron

1.00000 MRU = 0.11581 RON

13:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856261.0748589.25051.454921.652220.948218.3677
1 GBP1.1678711.25525104.231.699111.929521.1073721.4505
1 USD0.930350.796654183.03531.35361.537160.8821517.0886
1 INR0.01120440.009594160.012043110.01630150.01851210.01062380.205799

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moritanya ouguiyasından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Rumen Leyi
1 MRU0.11581 RON
5 MRU0.57903 RON
10 MRU1.15807 RON
20 MRU2.31614 RON
50 MRU5.79035 RON
100 MRU11.58070 RON
250 MRU28.95175 RON
500 MRU57.90350 RON
1000 MRU115.80700 RON
2000 MRU231.61400 RON
5000 MRU579.03500 RON
10000 MRU1158.07000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Moritanya Ouguiyası
1 RON8.63507 MRU
5 RON43.17535 MRU
10 RON86.35070 MRU
20 RON172.70140 MRU
50 RON431.75350 MRU
100 RON863.50700 MRU
250 RON2158.76750 MRU
500 RON4317.53500 MRU
1000 RON8635.07000 MRU
2000 RON17270.14000 MRU
5000 RON43175.35000 MRU
10000 RON86350.70000 MRU