أوقية موريتانية إلى جنيه مصري

تحويل MRU إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mru
812.30 egp

1.00000 MRU = 0.81230 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:53 UTC
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MRU إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436781.66170.9642518.3681
1GBP1.1532711.2293102.1881.657031.916441.1120421.1839
1USD0.93820.813471183.1271.347951.558970.9046517.2325
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621550.01875410.01088270.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه مصري
1 MRU0.81230 EGP
5 MRU4.06151 EGP
10 MRU8.12301 EGP
20 MRU16.24602 EGP
50 MRU40.61505 EGP
100 MRU81.23010 EGP
250 MRU203.07525 EGP
500 MRU406.15050 EGP
1000 MRU812.30100 EGP
2000 MRU1624.60200 EGP
5000 MRU4061.50500 EGP
10000 MRU8123.01000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Mauritanian Ouguiya
1 EGP1.23107 MRU
5 EGP6.15535 MRU
10 EGP12.31070 MRU
20 EGP24.62140 MRU
50 EGP61.55350 MRU
100 EGP123.10700 MRU
250 EGP307.76750 MRU
500 EGP615.53500 MRU
1000 EGP1231.07000 MRU
2000 EGP2462.14000 MRU
5000 EGP6155.35000 MRU
10000 EGP12310.70000 MRU