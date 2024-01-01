Moritanya ouguiyasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MRU → EGP çevirin

1.000 mru
773,43 egp

1.00000 MRU = 0.77343 EGP

13:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564351.0745589.23571.454461.652390.94825518.3583
1 GBP1.1676311.25475104.21.698371.929491.1072121.4369
1 USD0.93060.796972183.04471.353551.537750.8824517.0846
1 INR0.01120630.00959690.012041710.01629910.01851720.01062620.205728

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Moritanya ouguiyasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Mısır Lirası
1 MRU0.77343 EGP
5 MRU3.86717 EGP
10 MRU7.73434 EGP
20 MRU15.46868 EGP
50 MRU38.67170 EGP
100 MRU77.34340 EGP
250 MRU193.35850 EGP
500 MRU386.71700 EGP
1000 MRU773.43400 EGP
2000 MRU1546.86800 EGP
5000 MRU3867.17000 EGP
10000 MRU7734.34000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Moritanya Ouguiyası
1 EGP1.29294 MRU
5 EGP6.46470 MRU
10 EGP12.92940 MRU
20 EGP25.85880 MRU
50 EGP64.64700 MRU
100 EGP129.29400 MRU
250 EGP323.23500 MRU
500 EGP646.47000 MRU
1000 EGP1292.94000 MRU
2000 EGP2585.88000 MRU
5000 EGP6464.70000 MRU
10000 EGP12929.40000 MRU