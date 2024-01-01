bin Mısır lirasından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile EGP → MRU çevirin

1,000E£ EGP = 0,8072UM MRU

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MRU
1 EGP → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,81790,8208
Düşük0,80300,8030
Ortalama0,81140,8148
Değişim-1.00%-0.57%
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1 EGP → MRU istatistikleri

EGP → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8179, en düşük 0,8030 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8114 oldu. EGP → MRU kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

EGP → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8208, en düşük 0,8030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8148 oldu. EGP → MRU kurundaki değişiklik -0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Moritanya ouguiyası
1 EGP0,80718 MRU
5 EGP4,03588 MRU
10 EGP8,07176 MRU
20 EGP16,14352 MRU
50 EGP40,35880 MRU
100 EGP80,71760 MRU
250 EGP201,79400 MRU
500 EGP403,58800 MRU
1000 EGP807,17600 MRU
2000 EGP1.614,35200 MRU
5000 EGP4.035,88000 MRU
10000 EGP8.071,76000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Mısır Lirası
1 MRU1,23889 EGP
5 MRU6,19445 EGP
10 MRU12,38890 EGP
20 MRU24,77780 EGP
50 MRU61,94450 EGP
100 MRU123,88900 EGP
250 MRU309,72250 EGP
500 MRU619,44500 EGP
1000 MRU1.238,89000 EGP
2000 MRU2.477,78000 EGP
5000 MRU6.194,45000 EGP
10000 MRU12.388,90000 EGP