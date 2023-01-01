أوقية موريتانية إلى كرونة نروجية

تحويل MRU إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢٨٤٫١٦ nok

1.00000 MRU = 0.28416 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MRU إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 NOK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436951.661780.9641518.369
1GBP1.153211.22935102.1921.657231.916521.1118621.1848
1USD0.938150.813438183.1271.348051.558970.9045517.2325
1INR0.01128550.009785480.012029810.01621680.01875410.01088150.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / كروني نرويجي
1 MRU0.28416 NOK
5 MRU1.42078 NOK
10 MRU2.84156 NOK
20 MRU5.68312 NOK
50 MRU14.20780 NOK
100 MRU28.41560 NOK
250 MRU71.03900 NOK
500 MRU142.07800 NOK
1000 MRU284.15600 NOK
2000 MRU568.31200 NOK
5000 MRU1420.78000 NOK
10000 MRU2841.56000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Mauritanian Ouguiya
1 NOK3.51920 MRU
5 NOK17.59600 MRU
10 NOK35.19200 MRU
20 NOK70.38400 MRU
50 NOK175.96000 MRU
100 NOK351.92000 MRU
250 NOK879.80000 MRU
500 NOK1759.60000 MRU
1000 NOK3519.20000 MRU
2000 NOK7038.40000 MRU
5000 NOK17596.00000 MRU
10000 NOK35192.00000 MRU