Moritanya ouguiyasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile MRU → NOK çevirin

1.000 mru
264,37 nok

1.00000 MRU = 0.26437 NOK

13:18 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562351.0745589.22921.454241.652260.9481818.3643
1 GBP1.167911.25495104.2091.698391.929651.1073821.4473
1 USD0.93060.796844183.03871.353351.537630.8823517.0902
1 INR0.01120710.009596060.012042610.01629780.01851710.01062580.20581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moritanya ouguiyasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Norveç Kronu
1 MRU0.26437 NOK
5 MRU1.32184 NOK
10 MRU2.64368 NOK
20 MRU5.28736 NOK
50 MRU13.21840 NOK
100 MRU26.43680 NOK
250 MRU66.09200 NOK
500 MRU132.18400 NOK
1000 MRU264.36800 NOK
2000 MRU528.73600 NOK
5000 MRU1321.84000 NOK
10000 MRU2643.68000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Moritanya Ouguiyası
1 NOK3.78260 MRU
5 NOK18.91300 MRU
10 NOK37.82600 MRU
20 NOK75.65200 MRU
50 NOK189.13000 MRU
100 NOK378.26000 MRU
250 NOK945.65000 MRU
500 NOK1891.30000 MRU
1000 NOK3782.60000 MRU
2000 NOK7565.20000 MRU
5000 NOK18913.00000 MRU
10000 NOK37826.00000 MRU