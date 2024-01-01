1 Moritanya ouguiyasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile MRU → NOK çevirin

1 mru
0,27 nok

1,000 MRU = 0,2750 NOK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Norveç Kronu
1 MRU0,27500 NOK
5 MRU1,37499 NOK
10 MRU2,74997 NOK
20 MRU5,49994 NOK
50 MRU13,74985 NOK
100 MRU27,49970 NOK
250 MRU68,74925 NOK
500 MRU137,49850 NOK
1000 MRU274,99700 NOK
2000 MRU549,99400 NOK
5000 MRU1.374,98500 NOK
10000 MRU2.749,97000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Moritanya Ouguiyası
1 NOK3,63641 MRU
5 NOK18,18205 MRU
10 NOK36,36410 MRU
20 NOK72,72820 MRU
50 NOK181,82050 MRU
100 NOK363,64100 MRU
250 NOK909,10250 MRU
500 NOK1.818,20500 MRU
1000 NOK3.636,41000 MRU
2000 NOK7.272,82000 MRU
5000 NOK18.182,05000 MRU
10000 NOK36.364,10000 MRU