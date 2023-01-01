أوقية موريتانية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MRU إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mru
٢٬٨٨٤٫٧٤ bdt

1.00000 MRU = 2.88474 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 21:50 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MRU إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MRU → 0 BDT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60921.436851.661910.964318.3692
1GBP1.153211.22925102.1841.656971.916511.1120321.1833
1USD0.938150.813504183.1271.347951.559090.9046517.2327
1INR0.01128550.009786280.012029810.01621550.01875550.01088270.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الموريتانية ouguiya

MRU إلى USD

MRU إلى EUR

MRU إلى GBP

MRU إلى INR

MRU إلى JPY

MRU إلى RUB

MRU إلى AUD

MRU إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Bangladeshi Taka
1 MRU2.88474 BDT
5 MRU14.42370 BDT
10 MRU28.84740 BDT
20 MRU57.69480 BDT
50 MRU144.23700 BDT
100 MRU288.47400 BDT
250 MRU721.18500 BDT
500 MRU1442.37000 BDT
1000 MRU2884.74000 BDT
2000 MRU5769.48000 BDT
5000 MRU14423.70000 BDT
10000 MRU28847.40000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Mauritanian Ouguiya
1 BDT0.34665 MRU
5 BDT1.73325 MRU
10 BDT3.46651 MRU
20 BDT6.93302 MRU
50 BDT17.33255 MRU
100 BDT34.66510 MRU
250 BDT86.66275 MRU
500 BDT173.32550 MRU
1000 BDT346.65100 MRU
2000 BDT693.30200 MRU
5000 BDT1733.25500 MRU
10000 BDT3466.51000 MRU